Орбан в шутку пообещал подбросить украинцев до ЕС, если «не будут пинать машину в бок»

Премьер Венгрии Орбан пошутил, что может подбросить украинцев в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме согласился «подбросить» Украину в ЕС. Его слова привела газета Magyar Nemzet .

Во время выступления на предвыборном митинге политика спросили об отношении к стремлению Украины вступить в Евросоюз.

«Если они не будут пинать машину в бок, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — ответил он.

Орбан заверил, что правительство Венгрии сделает все необходимое, чтобы средства избирателей использовали на благо страны, а не отправляли на Украину.

«Пока у нас есть сильная народная социальная поддержка и национальное правительство, мы сможем заблокировать план Еврокомиссии и сохранить деньги, за которые работали венгры», — добавил премьер-министр.

Ранее Орбан заявил, что Украине необходимо стратегическое партнерство с ЕС, а не непосредственно вступление в сообщество.