Европейский Союз установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из России. Об этом написал в соцсети X журналист Брайан Макдональд.

При этом Европа, по его словам, постоянно говорит о прекращении использования российских энергоносителей.

«ЕС заявляет о намерении отказаться от российского газа, но при этом обновляет рекорд по импорту российского СПГ. Потоки продолжают поступать, несмотря на закрытие „Северного потока“, — отметил Макдональд.

Евростат сообщает, что в первой половине 2025 года Евросоюз приобрел российский трубопроводный газ на сумму 2,9 миллиарда евро и СПГ на 4,5 миллиарда евро, что на 28% больше, чем в прошлом году. Общий объем закупок российского газа увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее ирландский журналист Чейз Боуз обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, назвав закупки газа в США выгодными для Европы. Боуза возмутило заявление фон дер Ляйен, утверждавшей, что полный отказ ЕС от российских углеводородов в пользу США снизит торговые пошлины с американской стороны.