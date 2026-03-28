В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

В Европе украли партию шоколадных батончиков KitKat весом около 12 тонн. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на компанию Nestle.

Грузовик с почти 414 тысячами батончиков угнали во время транспортировки. Он ехал с завода в Италии в Польшу.

В Nestle предупредили, что кража может привести к дефициту KitKat на полках магазинов. Где сейчас находится пропавший груз и кто стоит за угоном, не уточняется.

Компания Nestle ушла из России в 2022 году, забрав с собой бренды KitKat и Nesquik. Несколько лет назад в Сети появлялись слухи о возможном возвращении KitKat на прилавки отечественных магазинов, но они оказались ложными.