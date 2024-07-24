Фейк: Nestle возобновит производство шоколадных батончиков KitKat в России

В Сети появились данные о том, что компания Nestle якобы вновь будет производитель шоколад KitKat в России. Так ли это — разбирался 360.ru.

Фейк

В Сети распространили информацию о том, что швейцарская компания Nestle собирается возобновить производство шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми. Первым об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на источники.

Правда

В действительности Nestle в ближайшее время не планирует снова выпускать продукцию KitKat. Представители компании в беседе с ТАСС заявили, что производство шоколада под этой маркой по-прежнему приостановлено.

Nestle сообщила об уходе с российского рынка брендов KitKat и Nesquik весной 2022 года. Сотрудников сначала отправили в отпуск, а через несколько недель вернули на рабочие места. Вместо KitKat на производстве начали выпускать батончики Goodmix. Какао Nesquik заменили брендом «Хрутка».

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