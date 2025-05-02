В Европе TikTok оштрафовали на 530 миллионов евро за передачу данных
Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, на 530 миллионов евро. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.
Причиной стала якобы передача информации о пользователях из ЕС. Администрацию социальной сети обязали привести доработку данных в соответствие требованиям в течение полугода.
«Решение также включает в себя распоряжение о приостановке передачи данных TikTok в Китай, если обработка данных не будет приведена в соответствие в указанный срок», — уточнили в регуляторе.
В апреле Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военных, погибших на СВО.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте