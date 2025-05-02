В Европе TikTok оштрафовали на 530 миллионов евро за передачу данных

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, на 530 миллионов евро. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Причиной стала якобы передача информации о пользователях из ЕС. Администрацию социальной сети обязали привести доработку данных в соответствие требованиям в течение полугода.

«‎Решение также включает в себя распоряжение о приостановке передачи данных TikTok в Китай, если обработка данных не будет приведена в соответствие в указанный срок», — уточнили в регуляторе.

В апреле Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военных, погибших на СВО.