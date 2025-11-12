Экс-дипломат Крук: европейские страны возобновят связи с Россией после конфликта

Европейские страны начнут активно возобновлять отношения с Россией после урегулирования украинского вопроса, чтобы получить доступ к дешевым энергоресурсам. Такой прогноз сделал бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Эксперт предположил, что Италия, Франция и другие средиземноморские государства проявят наибольшую заинтересованность в нормализации связей. Основной причиной он назвал экономическую потребность в ресурсах и доступной энергии.

«Многие государства Средиземноморья начнут довольно решительно стремиться к налаживанию отношений с Россией — возможно, не все, но многие», — подчеркнул Крук.

Так, по его словам, немецкая промышленность уже требует восстановления сотрудничества.

Бывший дипломат отметил изменение позиции Германии относительно энергетического партнерства. Немецкие промышленники настаивают на переговорах о прямых поставках газа по трубопроводу.

По его мнению, экономические интересы в конечном итоге возьмут верх над политическими разногласиями.

Ранее немецкие следователи выяснили, что за взрывами на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стояла украинская военная группа. Итоги трехлетнего расследования диверсий могут ослабить единство Европы и лишить Украину поддержки союзников.