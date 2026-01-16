В Европе сочли ускоренное членство Украины в ЕС ловушкой Путина и Трампа

Европейские дипломаты опасаются, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз подорвет единство блока и приведет к ухудшению отношений с другими кандидатами. Об этом сообщила газета Financial Times .

Обсуждающийся Еврокомиссией план по более быстрому присоединению Украины к ЕС, но с ограниченными полномочиями вызвал дискуссии среди членов объединения. FT пояснила, что это сильно изменит существующую систему вступления в Евросоюз и разделит его.

В проекте мирного соглашения прописано вступление в ЕС уже в 2027 году, но европейские чиновники считают, что Украине может потребоваться десятилетие реформ, чтобы соответствовать строгим критериям. В связи с этим Брюссель предлагает включить страну в объединение с ограниченными полномочиями по принятию решений.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Мы не препятствуем расширению. Мы расширяем концепцию. Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Такой момент выпадает раз в жизни каждого поколения, и мы должны его пережить», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Однако такое мнение не единогласно. Некоторые политики, с которыми связалась FT, заявили, что подобная концепция вызывает глубокое беспокойство

«Это ловушка, расставленная Путиным и Трампом, и мы идем в нее», — сказал второй дипломат ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против ограничений на начальном этапе. Он считает членство Киева в Евросоюзе гарантией безопасности. Того же мнения придерживалась и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.