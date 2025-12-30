Фон дер Ляйен: главной гарантией безопасности для Украины станет вступление в ЕС

Вступление в Евросоюз является основной гарантией безопасности для Украины. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X .

По ее словам, от вступления в ЕС зависит все процветание украинского государства.

«Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюзу это также будет выгодно, поскольку предыдущие расширения приносили пользу.

Ранее стало известно, что в Раде высмеяли главу киевского режима Владимира Зеленского за «план процветания Украины». Стратегию, которую озвучил украинский президент, назвали фиктивной.