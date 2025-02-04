В Европе разрешили есть личинки мучного хрущака

Евросоюз разрешил добавлять в продукты питания до 4% порошка из мучных личинок. Об этом написало издание The Guardian .

«С 10 февраля в Европе можно будет добавлять в продукты питания до 4% порошка из насекомых, обработанного ультрафиолетом. В частности — личинки мучного хрущака (Tenebrio molitor), мол, черви — это кладезь белков, жиров и клетчатки», — сообщило издание.

По вкусу добавка напоминает арахис. Одна из компаний Франции уже подала заявку на использование личинок в хлебобулочных изделиях, макаронах, сырах и молочных продуктах. В Еврокомиссии отметили, что потребители смогут сами решить, хотят они есть продукты с личинками насекомых.

В России ученые разработали кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, в основе которых биомасса личинок мухи Черной львинки.