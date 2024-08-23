Ученые ВИЖ имени Эрнста из Подольска разработали корма на основе личинок мухи

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Научные сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста городского округа Подольск разработали кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. В их основе — биомасса личинок мухи Черной львинки.

Под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Российской академии наук Романа Некрасова ученые
Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста провели испытания с личинкой мухи Черной львинки. Она эффективно и за короткий срок перерабатывает зерновые отходы.

Доктор сельскохозяйственных наук Евгения Туаева и специалист Алексей Бутенко подобрали оптимальную среду для выращивания личинок на зерноотходах.

Из их биомассы ученые получили ценные кормовые добавки для скота: сухую протеино-липидную массу, протеиновый концентрат и липидную фракцию. Добавки уникальны по жировому составу, имеют ряд других биологически ценных компонентов, таких как хитин и антимикробные пептиды.

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