Мема: Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в соцсети X заявил член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Арманд Мема.

«Зеленский посетит Лондон перед встречей Трампа и Путина. Скажут ли ему вновь британцы не вести переговоры? Сорвут ли мирный процесс, как сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — написал политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник анонсировал, что 24 октября в Лондоне состоится встреча так называемой «коалиции желающих» с участием Зеленского.

На прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонные переговоры, по результатам которых запланировали личную встречу в Будапеште.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС собрались «протащить себя» на встречу Путина и Трампа.