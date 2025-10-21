Лидеры ЕС собрались «протащить себя» на встречу Путина и Трампа

Politico: лидеры ЕС намерены добиться присутствия на встрече Путина и Трампа

Несколько лидеров Евросоюза планируют добиться своего присутствия на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщило издание Politico .

«Некоторые главы стран ЕС планируют добиваться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечить личное участие президента Украины Владимира Зеленского в любых контактах», — отметил высокопоставленный дипломат.

По данным источника, больше всего европейцы опасаются, что при определении условий мира Трамп снова примет сторону Путина и начнет давить на Зеленского для уступок значительных территорий на востоке страны.

Путин и Трамп 16 октября провели очередной телефонный разговор. Американский лидер отмечал, что сначала стороны организуют переговоры на высоком уровне, а затем главы государств проведут личную встречу в Будапеште.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что идет подготовка к переговорам министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.