В Европе прокомментировали вето Зурабишвили на закон об иноагентах | 360°

Мир 19 мая 2024, 00:01 В Европе прокомментировали вето Зурабишвили на закон об иноагентах Глава Евросовета Мишель: Грузии дали шанс сохранить курс на вступление в ЕС РИА «Новости»

Читать 360 в

Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, который она наложила на законопроект об иноагентах, позволит стране сохранить курс на вступление в ЕС. Об этом в соцсети Х написал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я призываю политиков, лидеров Грузии использовать эту возможность, чтобы обеспечить сохранение европейского курса Грузии», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, в нынешнем виде одобренный парламентом документ не соответствует европейским ценностям.

Ранее Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала его «русским» законом.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что его коллеги были готовы к подобному развитию событий и не будут отказываться от дискуссий по этому вопросу.