В Европе признали судьбоносность переговоров России и США для всего континента

Экс-комиссар ЕС Бретон считает, что Россия и США будут обсуждать передел Европы

Переговоры США и России коснутся раздела не только Украины, но и всей Европы. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил бывший комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Когда мы видим сегодня участников за столом переговоров, то по факту мы видим Владимира Путина и Дональда Трампа. Эти переговоры действительно касаются раздела Украины. Однако давайте не будем заблуждаться, они также коснутся раздела Европы», — подчеркнул Бретон.

Экс-комиссар оценил текущий момент, как один из самых важных в европейской истории, который можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Ранее в аэропорту Эр-Рияда, где пройдут переговоры России и США, приземлился самолет российской делегации. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что главное на переговорах — начать нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами.