В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф

Reuters: ЕС не может ввести новые санкции без США, такие угрозы похожи на блеф

Евросоюз не сможет ввести новые санкции против России без поддержки США, а в этом случае российские власти могут воспринять угрозы из-за отказа от 30-дневного перемирия как блеф. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Разработка масштабных санкций, которые европейские лидеры обещали ввести в случае отказа России от перемирия, сталкивается с серьезными политическими сложностями и требует поддержки США», — отмечается в материале.

По информации собеседников агентства, после 16 пакетов ограничений добиться единства среди всех 27 стран ЕС становится труднее. В частности, Венгрия может заблокировать новые меры. Источники утверждают, что согласие Будапешта возможно только при давлении со стороны американского президента Дональда Трампа, но таких сигналов пока нет.

При этом, один из собеседников издания заявил, что угрозы теряют всякий смысл, если нет возможности их реализовать.

«Главный риск в том, что Россия может счесть такие угрозы пустым блефом», — пояснил анонимный европейский чиновник.

Ранее появилась информация, что европейские лидеры призовут Трампа ввести новые антироссийские санкции, если президент России Владимир Путин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая не согласится на прекращение огня.