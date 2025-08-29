В Европе пожаловались на секретность переговоров Путина и Трампа

Первые лица Европы столкнулись с неопределенностью в вопросе переговоров США и России по поводу украинского конфликта. Это связано с отсутствием деталей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил Atlantic.

«На данный момент царит полная неразбериха», — отметили в публикации.

Авторы статьи добавили, что европейские официальные представители не знают, что именно мог пообещать американской стороне Путин за закрытыми дверями. Кроме того, остается неизвестным, что Трамп увез с собой после обсуждений в Аляске.

Один из источников издания подчеркнул, что для Европы договоренности России и Соединенных Штатов стали неким пазлом, который они пытаются сложить.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины, но пытаются урегулировать конфликт. По его словам, Европа должна предоставить республике значительные гарантии безопасности.