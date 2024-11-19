В Европе обвинили Россию в активизации гибридных атак

Шесть стран Европы заявили, что Россия активировала гибридные атаки в НАТО и ЕС

Россия якобы активизировала гибридные атаки в странах Евросоюза и НАТО. С таким обвинением выступили Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция. Совместное заявление глав МИД этих стран опубликовали по итогам встречи в Брюсселе.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности», — отметили в документе.

Министры иностранных дел добавили, что эскалация гибридной деятельности российской стороны против стран НАТО и ЕС якобы «беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу».

Представители государств Европы также обвинили Россию в ревизионизме, упомянули налаживание связей с Ираном и КНДР и упрекнули в нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.

В совместном заявлении главы МИД шести стран призвали к укреплению НАТО, указав на необходимость увеличения расходов на безопасность и оборону. Кроме того, они назвали важными инвестиции в военные возможности и увеличение военной и экономической поддержки Украины.