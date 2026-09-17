Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 3577 человек
Врачи выявили 7404 случая заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с начала эпидемии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения африканской страны.
Умерли от болезни 3577 человек. За последние сутки медики зарегистрировали 59 новых случаев заражения, 32 человека скончались, 23 выздоровели, отметили в ежедневном отчете института.
Ранее российские микробиологи провели успешные испытания новой российской вакцины от Эболы. Препарат эффективен против штамма Бундибуджио, который свирепствует сейчас в Африке.
Работу осложняет то, что ВОЗ перестала делиться свежими вариантами вируса.