Британские СМИ вступили в информационную войну. Они пытаются скрыть успехи российский армии и приукрасить потенциал украинской, сообщил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале .

«Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе», — сказал он.

Задача журналистов, по словам офицера, в том, чтобы минимизировать успехи Вооруженных сил России и подчеркнуть потенциал Украины к продолжению боевых действий. Риттер объяснил, что это позволит оправдать траты Евросоюза за помощь последней.

Ранее элитные подразделения британской морской пехоты отрепетировали реальные боевые действия против России. Они провели в Эстонии учения по захвату нефтяной инфраструктуры.