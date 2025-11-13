Сегодня 18:41 Британские коммандос отрабатывают захваты российских нефтебаз: что это значит? Политолог Авва: цель Запада — уничтожение российской государственности 0 0 0 Фото: 39955793@N07/Digital / www.globallookpress.com Эксклюзив

Армия

Великобритания

Военные учения

НАТО

Балтийское море

Элитные подразделения британской морской пехоты провели в Эстонии учения по захвату российской нефтяной инфраструктуры. Это уже открытая демонстрация готовности к действиям против стратегических объектов. Кроме того, нарастает концентрация сил НАТО у границ России: увеличение аэродромов, разведывательные полеты и переброска войск. Запад готовится к конфронтации?

Подготовка к реальным ударам Как сообщило издание The Military Watch Magazine, маневры в Эстонии прошли на фоне нарастающей напряженности между Россией и Западом. Эксперты опасаются, что при дальнейшей эскалации возможны реальные удары по российскому судоходству и ключевым объектам нефтяной отрасли — такие сценарии уже не кажутся далекими. В операции задействовали элитные подразделения коммандос из оперативной группы специальных морских операций. Учения развернулись в восточной части Балтийского моря, где британские силы отрепетировали тактику быстрого захвата и контроля. В конце октября Министерство обороны Британии объявило, что самолеты ВМС Германии присоединились к миссиям британских ВВС над Северной Атлантикой для «отслеживания» российских подводных лодок. А в Королевских ВМС рассказали о недавней слежке за российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков»: в рамках операции НАТО эсминец HMS Duncan сопровождал его через пролив Ла-Манш.

Фото: HMS Duncan — британский эскадренный миноносец типа 45. Rob Powell/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Извечный соперник Британия — извечный оппонент и соперник России. Во все времена она стремилась нанести ущерб — либо напрямую, либо действуя чужими руками? подчеркнул в комментарии для 360.ru председатель президиума организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «Рассматриваются новые сценарии развития ситуации на Украине, в зоне СВО, а также готовится очередная провокация, в организации которой Британия выступает большим специалистом. Вместе со Штатами она развязала множество войн, большинство из них начинались именно с провокаций», — отметил Липовой. По его словам, сейчас Британия прорабатывает варианты захвата имущества России или имущества, принадлежащего ее гражданам, а также планирует провокации против европейских государств и их граждан. Цель — спровоцировать жертвы, возможно, даже гибель людей, с последующим обвинением во всем России. Эти учения — прямой вызов Москве со стороны Европы. И это далеко не последний сценарий, который отрабатывает Британия.

Однако наши спецслужбы внимательно отслеживают все эти действия и заранее предупреждают об угрозах. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. Это позволяет нам предотвращать такие планы, подобно тому, как был провален угон самолета, инициатором которого выступила Британия. Сергей Липовой

Москва все видит Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва разделяет тревогу президента Сербии Александра Вучича по поводу роста «промилитаристских настроений» в Европе. «Мы видим подготовку Европы к войне с Россией», — заявил он. Песков подчеркнул, что резкий рост военных бюджетов европейских стран приводит к перенапряжению их экономик и чревато еще более тяжелыми последствиями для обычных людей. При этом Россия всегда осознавала реальную опасность войны и последовательно принимала меры для защиты своей безопасности. Ранее сербский лидер в интервью телеканалу Pink прямо заявил: после анализа всех фактов сценарий вооруженного противостояния с Россией выглядит все реалистичнее. Вучич убежден, что Сербия оказалась между «молотом и наковальней» и вынуждена срочно укреплять свою армию, чтобы сохранить независимость в этом хаосе. Запад толкает Европу к краю пропасти, жертвуя стабильностью ради своих геополитических амбиций.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Рост активности НАТО За последнее время количество аэродромов для натовской авиации вблизи пограничной линии с Союзным государством значительно увеличилось. В Латвии оно выросло в пять раз. Что касается Финляндии, то финские аэродромы стали использовать все члены военного альянса и перебазируют туда бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Если раньше они там не приземлялись, то сейчас приземляются. Можно говорить о том, что количество этих аэродромов выросло тоже в несколько раз. Число разведывательных полетов над акваторией Балтийского моря и северо-западной границы с 2015 года увеличилось в 10, если не в 20 раз, сообщил 360.ru политолог Вадим Авва. — Какая их цель? — Резонный вопрос. А зачем перебрасываются воинские контингенты? Это же стоит вполне приличных денег. Зачем перебазируются различные виды ракетных установок? Зачем в акватории Балтийского моря накапливаются боевые корабли? Зачем перебрасываются различные группы десантов — морских, сухопутных, силы специальных операций? Зачем в Литве разворачивается бригада бундесвера? Эта бригада, представляющая Вооруженные силы единой Германии, давшей обещание, что никогда от нее не будет исходить угроза России, перебрасывается сегодня на границу Союзного государства.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

Мы видим всю остальную политическую риторику, которая прямо говорит о том, что война с Россией идет. В Эстонии на уровне Министерства иностранных дел, на уровне премьера апостолизируется, что Эстония во время войны — войны с Россией — не может быть нейтральным государством. Поэтому, конечно, Запад готовит вторжение. — В чем конкретно смысл этого предполагаемого вторжения? — В массовом уничтожении военного потенциала России и объектов стратегической и энергетической инфраструктуры. План альянса в этом смысле прозрачен как слеза ребенка. Об этом, например, говорил Андрей Олегович Безруков, наш бывший легендарный разведчик-нелегал в США. Сегодня в планах НАТО — не только нападение на Калининградскую область, но и уничтожение нашего Северного флота. Мы видим, что эти операции могут быть выполнены в комбинированном варианте. А именно: диверсионными группами, проникшими на российскую территорию и запустившими оттуда ракеты или соответствующие БПЛА, или еще что-то из переброшенных ранее контейнеров. В этих специальных военных операциях — разведывательных, диверсионных, которые выступают, разумеется, прямым актом войны, — участвуют все страны НАТО. — Какие ответные меры необходимы России в этой ситуации? — Мне кажется, что в этой ситуации решение — и о возобновлении регулярных ядерных испытаний, и о превентивном ударе, обнуляющем мобилизационный, экономический и военный потенциал врага — придется принять. И нам придется принять такое решение в горизонте ближайших двух-трех лет, если не раньше. Общая генеральная линия проводится на всех театрах военных действий по всему периметру — от Северного моря, от Баренцева моря, от Белого моря и до Каспия через Черное. Оно осуществляется Пентагоном. Цель всех этих операций — уничтожение российской государственности.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Как быть с заявлениями о внутренних разногласиях внутри Североатлантического альянса? — При всех внутренних конфликтах или каких-то неурядицах (кстати, большинство этих неурядиц — часть информационной войны, чтобы вызвать у нас ощущение, что эти разногласия существуют) так вот, при всех этих даже минимальных разночтениях, стратегическая цель альянса неизменна. Она звучит так: уничтожение России и уничтожение Китая, расчленение Индии. То есть возвращение в славный XVIII век, в первую половину XIX века, в торжество колониального мира на новом постиндустриальном этапе развития. В совершенно классовой отчужденности на мир элит и мир плебеев. В общем, все утопические голливудские фантазии — это проекция будущего, когда есть где-то очень маленькая обеспеченная группа элитариев и люди, живущие в животном состоянии.