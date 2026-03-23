В Европе анонсировали крупнейшую политическую перестройку в истории ЕС

На съезде фракции Европарламента «Патриоты за Европу» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал преобразовать Евросоюз в федерацию суверенных наций. Он заявил, что правые силы готовы взять управление альянсом на себя. Об этом сообщило издание Vаоl .

«Мы не скрываем этих целей. Мы открыто говорим о желании взять на себя управление Евросоюзом. <…> Это будет крупнейшая политическая перестройка в истории Европейского союза. Те, кто присутствует здесь сегодня, через три года станут лидерами Европейского союза», — сказал он.

Суть преобразований центрального штаба в Брюсселе, по словам Орбана, заключается в том, чтобы превратить ЕС в федерацию суверенных наций. К концу десятилетия вся Европа должна окраситься в цвета национальных флагов.

Премьер подчеркнул, что выступает не за сближение стран. Его цель состоит в том, чтобы превратить ЕС в союз суверенных гордых европейских наций.

Ранее Орбан пожаловался на нехватку решительных лидеров в Европе. По его мнению, в критических ситуациях институты не так важны, как отдельные политики.