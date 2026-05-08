Евросоюз своими попытками изолировать Россию добился лишь того, что сам себя исключил из важных дипломатических процессов. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов», — сказал парламентарий.

Картайзер ранее пригласил депутатом Европарламента принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы России, запланированной на 3 июня на полях ПМЭФ. Он отметил, что она пройдет в очном формате и станет продолжением стамбульской встречи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин поедет на ПМЭФ-2026. По его словам, что выступление главы государства на форуме будет содержательным.