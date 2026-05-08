В Европарламенте раскрыли последствия попыток изолировать Россию для ЕС
Евросоюз своими попытками изолировать Россию добился лишь того, что сам себя исключил из важных дипломатических процессов. Об этом РИА «Новости»заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Картайзер ранее пригласил депутатом Европарламента принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы России, запланированной на 3 июня на полях ПМЭФ. Он отметил, что она пройдет в очном формате и станет продолжением стамбульской встречи.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин поедет на ПМЭФ-2026. По его словам, что выступление главы государства на форуме будет содержательным.