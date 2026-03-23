В еврейском районе Лондона неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи

На севере Лондона в еврейском районе неизвестные злоумышленники подожгли четыре автомобиля скорой помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

В ведомстве отметили, что машины принадлежали еврейской общине. Правоохранители начали расследование преступления, которое могло произойти на почве антисемитизма и ненависти.

Жителей расположенных рядом с местом ЧП домов пришлось эвакуировать. Пострадавших нет.

По словам представителя лондонской полиции Сары Джексон, поджог могли устроить трое подозреваемых. Сейчас их разыскивают.

