В Сибири задержали серийного пиромана

В Томской области полицейские задержали молодого человека по подозрению в поджоге 15 квартир. Свои действия он объяснил желанием смотреть на огонь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале .

«Молодого пиромана из города Северска задержали мои коллеги из местного уголовного розыска. Ему инкриминируется совершение не менее 15 фактов умышленного повреждения чужого имущества. Сумма причиненного материального ущерба превышает три миллиона рублей», — написала она

С июля прошлого года в полицию стали поступать сообщения о возгораниях жилищ. Проверка выявила, что пожары произошли из-за поджогов.

Полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер. В итоге они установили личность подозреваемого и задержали его.

Предварительно, молодой человек поджег 15 квартир и аварийное нежилое здание. Также следователи проверяют его возможную причастность к подобным преступлениям в местном садоводческом товариществе.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее жительницу Красноярского края задержали за поджог дома с людьми. Жертвами ЧП стали три человека, еще трое пострадали. Правоохранители установили, что россиянка поссорилась с собутыльниками мужа. Она облила частный дом легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.