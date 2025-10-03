В Euroclear призвали ЕК соблюдать международное право в отношении активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, заявил РИА «Новости» , что призывает Еврокомиссию строго соблюдать нормы международного права при обсуждении их возможного использования. Представитель организации подчеркнул, что «должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности».

«Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Euroclear пока не получал конкретных предложений от Еврокомиссии по поводу использования российских средств для кредита Украине.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что ЕС обсуждает механизм так называемого «репарационного займа» для Украины за счет российских активов. По плану, их могут заменить бескупонными облигациями Еврокомиссии, а решение будет принимать «коалиция желающих», чтобы обойти вето Венгрии.

Речь идет в первую очередь о средствах, хранящихся в Euroclear: из 194 миллиардов евро около 170 миллиардов уже перешли в денежную форму после погашения.