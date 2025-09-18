ЕС нашел способ выделить Украине средства от активов России в обход Венгрии

Евросоюз рассматривает возможность задействовать замороженные российские активы для так называемого «репарационного займа» Украине, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Такой механизм позволит обойти вето Венгрии: решение будет приниматься «коалицией желающих», а не всеми странами-членами ЕС.

По замыслу, Россия должна будет возместить Киеву средства, а пока активы заменят бескупонными облигациями, выпущенными Еврокомиссией. Гарантии могут предоставить либо все страны союза, либо лишь участвующие в инициативе. Ранее о рассмотрении этого механизма писала Financial Times.

Речь идет главным образом о средствах, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear: из 194 миллиардов евро российских активов около 170 миллиардов перешли в статус денежных остатков после погашения. Рассматривается вариант, при котором облигации будут перемещены в специальный целевой инструмент, доступный и для стран за пределами ЕС.

Один из источников Reuters отметил, что это позволит инвестировать активы на долгосрочной основе и под более выгодные ставки. Другой добавил, что вероятным форматом договоренности станет межправительственное соглашение.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва будет «всеми возможными способами» преследовать ЕС и отдельные страны союза, если они передадут российские активы Украине.