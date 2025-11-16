В Euroclear допустили иск против ЕС при конфискации российских активов
Руководитель международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что компания готова оспорить в суде любое решение Еврокомиссии или Совета ЕС о конфискации российских активов. Об этом она рассказала в интервью Le Monde.
По словам Урбен, любые действия Euroclear будут строго зависеть от правовой базы. Она подчеркнула, что обращение в суд не исключено, если европейские институты попытаются принудить депозитарий к выдаче российских средств. С 2022 года юридический отдел Euroclear, по ее словам, вырос с 10 до 200 сотрудников.
Речь идет о 193 миллиардах евро российских активов, из которых 180 миллиардов евро — суверенные средства Центробанка России. На фоне общего объема активов Euroclear (42,5 триллиона евро) эта сумма невелика, однако Урбен предупреждает: конфискация даже такой доли может ударить по доверию инвесторов ко всей зоне евро.
Она отметила, что иностранные партнеры выражают серьезную обеспокоенность — если активы России будут использованы, например, для кредита Украине, международные инвесторы могут начать выводить капитал из Европы.
«Это противоречит международному праву и принципу суверенитета государственных активов», — заявила Урбен.
Она добавила, что после снятия санкций Москва может потребовать вернуть средства, а Euroclear окажется в сложном положении, если деньги уже будут использованы.
Le Monde также указывает на риск ответных мер Москвы: в российских депозитариях заблокированы 20–40 миллиардов евро клиентов Euroclear.
Ранее сообщалось, что власти Бельгии, отказавшись в одиночку нести ответственность за конфискацию российских активов для финансирования кредита Украине, снова столкнулись с давлением со стороны Еврокомиссии. Новый раунд переговоров прошел в минувшую пятницу, 7 ноября.