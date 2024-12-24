В Эстонии заявили, что не станут сносить памятник Барклаю де Толли в Тарту

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что правительство республики не видит надобности сносить памятник генерал-фельдмаршалу Барклаю де Толли в Тарту. Об этом он заявил в беседе с ERR .

«Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры. <…> Нам нравится считать таких героев своими», — сказал Карис.

Барклай де Толли — герой Отечественной войны. После гибели Михаила Кутузова он возглавил Заграничный поход русской армии. Его прах захоронили в семейной усыпальнице в деревне Йыгевесте в Эстонии.

Ранее эстонские полицейские изъяли памятник солдату СС, который планировали установить в городе Лихула. Как рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, монумент хотели поставить на кладбище, на видном месте, однако запрещенные символы «нельзя выставлять публично».