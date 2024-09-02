В Эстонии полиция изъяла памятник солдату СС*, который планировали установить на кладбище в городе Лихула. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR .

«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично», — объяснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

Памятник очень похож на монумент, который уже устанавливали на кладбище в 2004 году. На опубликованном журналистами снимке видна прямоугольная плита с изображением солдата в форме СС*. Тогда же памятник убрали, но между правоохранителями и местными жителями разгорелся конфликт.

Ранее власти города Пярну на юго-западе Эстонии заявили о готовности повторно использовать заброшенные могилы. Родственникам дали два месяца на то, чтобы вспомнить забытых усопших.

В марте 2024 года МИД России призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране, сообщил RT.