Министр образования Эстонии Кристина Каллас заявила, что в ближайшие 10-15 лет необходимо решить в стране проблему неграждан. Об этом сообщила телекомпания ERR .

«В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством», — подчеркнула чиновница.

Она заявила, что каждому родившемуся в Эстонии и не имеющему гражданства другой страны человеку следует выдать эстонский паспорт.

После 1991 года гражданами Эстонии стали только те люди, родители которых или они сами проживали там до 1940 года. Все прочие получают гражданство в порядке натурализации после прохождения языкового экзамена.

В 2024 году в стране было около 60 тысяч неграждан, причем 46% из них — люди старше 60 лет.

Президент Федерации шахмат России Роман Филатов ранее заявил, что спонсорам российских спортсменов предложат включить в контракты пункт, обязывающий возвращать деньги при смене гражданства.