Лоик: впервые за 20 лет в Эстонии россиян уехало больше, чем приехало

Впервые за 20 лет в Эстонии миграция россиян оказалась отрицательной. Об этом сообщил ведущий аналитик Статистического управления Эстонии Кристьян Эрик Лоик в своем исследовании .

«Если в прошлом году в Эстонию прибыло 600 граждан России, то в 2019 году, например, около 1700. При этом впервые за двадцать лет чистая миграция российских граждан оказалась отрицательной», — заявил он.

Кроме того, значительно сократилась численность приезжих, обладающих «серыми паспортами». Если в 2015 году в республику прибыло около 500 человек, то уже в 2024 году — менее 200.

Лоик пояснил, что в республике отмечается рост среди мигрантов из других стран, в частности, из Пакистана, Узбекистана, Индии и Молдавии.

В прошлом году старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что Евросоюз закрывает глаза на проявления русофобии в прибалтийских государствах. В частности, в Эстонии россиянам запретили голосовать на муниципальных выборах.