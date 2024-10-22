Эксперт РАН Оленченко назвал дискриминацией идею о лишении русских права голоса на выборах в Эстонии

Европейский союз давно не обращает внимания на различные проявления русофобии. Еще одним очевидным примером дискриминации стала инициатива о запрете россиянам голосовать на муниципальных выборах в Эстонии, сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре со «Звездой» .

По его мнению, авторами идеи могут быть партии, которые не имеют поддержки в регионах проживания граждан РФ. Таким образом политики подстраховываются перед грядущими выборами.

«Это может волновать партию реформистов или „Эстонию 200“, которая очень неудачно выступила на выборах в европарламент в 2024 году», — считает эксперт.

Оленченко добавил, что большинство представителей эстонского парламента выступают за отмену преподавания русского языка.