В Эстонии у россиян потребовали для получения ВНЖ военный билет
ERR: в Эстонии у россиян стали просить военный билет при оформлении ВНЖ
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от граждан России, оформляющих вид на жительство, предъявлять военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.
По данным портала, сотрудники департамента потребовали от россиянина предъявить военный билет. Также мужчине пришлось бы обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия.
В департаменте пояснили, что исполняют требование законодательства, согласно которому иностранцы должны подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.
Если у иностранного гражданина нет военного билета, то он может «подтвердить свое военное прошлое» некими другими документами, отметили в ведомстве. В 2024 году граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.
Эстонские власти ранее вынудили Эстонскую православную церковь поменять устав, а также потребовали разорвать религиозные отношения с Россией.