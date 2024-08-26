Эстония потребовала от ЭПЦ разорвать отношения с Россией

РИА «Новости»: власти Эстонии требуют от ЭПЦ разрыва канонических связей с РФ

Фото: РИА «Новости»

Власти Эстонии вынудили Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) поменять устав и требуют разорвать религиозные отношения с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, несмотря на то, что местная церковь находится под его канонической юрисдикцией. В новой редакции закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах ЭПЦ.

В конце марта в Москве прошел съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла, где СВО назвали «священной войной». После в Эстонии призвали признать РПЦ «террористической организацией». Эстонских священников вызывали на допросы. Глава МВД Лаури Ляэнеметс поставил ультиматум ЭПЦ.

«Мы часто слышим в наш адрес обвинения. Мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. — прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет», — заявлял епископ Тартусский Даниил (Леписк).

МВД Эстонии такой подход не удовлетворил. Ляэнеметс отметил, что главная цель — завершить не только юридические, но и религиозные «узы подчинения Москве».

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