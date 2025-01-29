Эстония предложила ввести налог за проход по Балтийскому морю

Власти Эстонии допустили возможность введения налога за использование Балтийского моря. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Когда вы едете в аэропорт, у вас есть плата за посадку, аэропортовый сбор, включенный в стоимость билета. <…> Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется платить, потому что это, по сути, страховка от повреждения кабелей», — сказал он.

Министр добавил, что власти рассматривают и другие меры по защите кабелей. В их числе — патрулирование страны, установка датчиков обнаружения якорей и возведение оболочек или стен вокруг кабелей.

Накануне Дания разрешили оператору «Северного потока — 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток — 2» планируют за две-три недели.