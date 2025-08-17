Эстонского рыбака оштрафовали за советские символы на лодке

В Эстонии оштрафовали рыбака Вячеслава Сорокуна из-за символики гвардии СССР на лодке. Пограничники остановили мужчину на реке Нарве, сообщил местный портал Narva News .

Гражданин рассказал, что знаки висели на судне более десяти лет, и раньше вопросов по поводу них не было.

Полицейские потребовали эстонца их снять, но тот отказался и выбросил знаки в воду.

«Отдавать символы врагу — предательство», — пояснил рыбак.

Из-за чего был составлен протокол, в котором их демонстрацию расценили как «поддержку агрессии Российской Федерации и нарушение общественного порядка».

С такими выводами мужчина не согласился и отметил, что знаки являются частью исторического наследия.

Теперь его ждет административное разбирательство. Сам нарушитель уверен, что обжаловать решение вряд ли удастся.

Ранее в Архангельске повара колонии оштрафовали за тату с лозунгом нацистского концлагеря.