В Эстонии предложили увеличить штрафы за незнание государственного языка

Правительство Эстонии планирует внести в парламент законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за плохое владение государственным языком для физических и юридических лиц, а также усложнение процедуры прохождения языкового тестирования. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR .

Власти намерены внести поправки в Закон о языке. После их утверждения предельный размер взыскания для частных лиц достигнет 1280 евро, а для предприятий — 9600 евро.

Сейчас максимальный размер штрафа — 640 евро, но обычно суммы наказания сильно меньше — около 100 евро. Также планируют установить плату за допуск к повторной сдаче языкового экзамена — 50 евро.

«Самое важное в законопроекте — это усиление надзора за выполнением языковых требований, в том числе повышение штрафов», — сказала представитель министерства образования республики Кятлин Кыверик.

По ее словам, меры необходимы для мотивации людей прилагать больше усилий на изучение эстонского языка.

Ранее стало известно, что власти Эстонии убрали слово «русский» из названия театра в Таллине. Однако там продолжают ставить спектакли преимущественно на русском.