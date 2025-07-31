В Эстонии предложили накормить ВСУ мясом отстреленных для борьбы с чумой кабанов

В Эстонии предложили производить для ВСУ консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. Об этом заявил председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас, сообщила телерадиокомпания ERR .

«Я предлагаю выкупить у охотников 30% от общего объема отстреленных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины», — заявил он.

Эстонские охотники уже столкнулись с избытком мяса. По мнению Терраса, его можно консервировать и отправлять на Украину, чтобы таким способом компенсировать ущерб от уничтоженных в результате болезни животных.

При этом руководитель отдела здоровья и благополучия животных в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда заявил, что на консервы якобы пустят мясо не зараженных животных. Продукт, в котором при тестировании выявят вирус, просто утилизируют.

Ранее гендиректор эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси заявил, что они используют Украину для испытаний и совершенствования своих наземных роботов.