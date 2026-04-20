В Эстонии опровергли слова Зеленского о якобы нападении России

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы возможном нападении России на Эстонию не подтвердились. Эстонская сторона не видела признаков такой подготовки, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в эфире ERR .

Цахкна заявил, что у властей Эстонии не было данных, которые указывали бы на угрозу начала военного конфликта в регионе.

«Мы не наблюдаем, чтобы Россия концентрировала свои силы или каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или же страны Балтии; скорее, все наоборот», — подчеркнул Цахкна.

Глава эстонского МИД также отметил, что с 2022 года Киев не раз намекал на то, что Украина может оказаться не единственной атакованной страной. При этом нынешние заявления не совпали с данными эстонской разведки.

Между тем, вооруженные силы Эстонии приступили к реализации нового этапа создания противотанковых рвов в приграничных районах с Россией. Сооружения общей длиной около 20 километров появятся в основном на частных участках.