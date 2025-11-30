В Эстонии могут запретить дубляж фильмов на русский язык

В Эстонии на финальной стадии обсуждения оказались масштабные поправки к закону о языке, сообщила телерадиокомпания ERR . Рийгикогу готовится ко второму чтению документа, который усиливает ответственность за незнание государственного языка и ограничивает использование русского в кино.

По данным ERR, предлагается резко увеличить штрафы: до 1280 евро для граждан и до 10 тысяч евро для компаний. В Минобразования подчеркивают, что наказание коснется только тех, кто длительное время игнорирует требования инспекции. Советник ведомства Кятлин Кыверик отметила, что перед штрафами людям дают «разумный срок» для улучшения знаний.

Центристская партия выступает против поправок. Депутат Вадим Белобровцев заявил, что государство, провалив языковую работу с русскоязычными жителями, теперь перекладывает ответственность на граждан и бизнес. Правящие реформаторы отвечают, что мягкие меры себя исчерпали — за восемь лет на обучение потрачено 68 миллионов евро, но рост владения эстонским составил лишь 5%.

Значительные изменения предлагаются и в сфере кинопроката: планируется запретить дубляж фильмов на русский, кроме детских. В министерстве считают, что просмотр кино в оригинале поможет укреплять языковые навыки. Окончательное решение парламент примет после третьего чтения. В случае одобрения поправки вступят в силу летом 2026 года.

В прошлом месяце телерадиокомпания ERR сообщила, что эстонские учителя после перехода школ на государственный язык стали самостоятельно создавать пособия для русскоязычных учеников.