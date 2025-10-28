Учителя в Эстонии стали своими руками создавать пособия для русскоязычных учеников
Эстонские учителя после перехода школ на государственный язык стали самостоятельно создавать пособия для русскоязычных учеников. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
«Школы и педагоги по-прежнему испытывают трудности перехода на эстонский язык обучения, особенно в четвертых и пятых классах», — отметили журналисты.
По их словам, учебных материалов для русскоязычных учеников не хватает, именно поэтому педагоги и создают их самостоятельно.
Министерство образования Эстонии признает нехватку пособий. Власти якобы делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию.
Ранее военные пограничники Эстонии перекрыли дорогу, которая частично проходит через Саатсеский Сапог в Псковской области.