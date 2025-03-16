В Эстонии лихача-самокатчика осудили за превышение скорости

В Эстонии самокатчика приговорили к 2 месяцам тюрьмы за нарушение ПДД

В Эстонии 48-летнего мужчину приговорили к двум месяцам тюремного заключения за превышение скорости на электросамокате. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания ERR .

Житель Нарвы совершил правонарушение в августе 2023 года. Полицейские остановили его, когда он разогнался на самокате Kugoo M5 до 55 километров в час. При том, что максимально разрешенная скорость составляла 24 километров в час. Кроме того, у самокатчика отсутствовали водительские права.

Тогда суд при рассмотрении дела посчитал, что водитель не был обязан иметь права, так как электросамокат нельзя считать мотоциклом. Решение вынесли в пользу мужчины.

История получила продолжение в 2025 году. После решения Государственного суда Эстонии эту позицию пришлось пересмотреть.

Вируский уездный суд принял во внимание тот факт, что электросамокат Kugoo M5 запрещен для эксплуатации с 2021 года, а у мужчины отсутствовали на него документы и водительское удостоверение. Кроме того, житель Нарвы неоднократно нарушал ПДД, управляя мотоциклом и машинами.

Ранее автоэксперт Антон Ануфриев напомнил россиянам, где разрешено ездить на электросамокатах, с какой скоростью, а также какие существуют запреты.