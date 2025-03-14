Автоэксперт Ануфриев: водители электросамокатов должны надевать шлемы

Приближается открытие сезона электросамокатов. О правилах передвижения на этом виде транспорта напомнил автоэксперт Антон Ануфриев в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что самокатчики могут ездить по велодорожкам, тротуарам и по обочине крайней правой полосы дорог с ограничением в 60 километров в час. При этом обязательно нужно иметь шлем, звонок и тормоза. Запрещено ездить вдвоем на одном самокате и кататься в состоянии опьянения.

Автоэксперт добавил, что в некоторых городах передвижение на самокатах вовсе запрещено из-за угрозы безопасности. Кроме того, существует инициатива приравнять самокат к автомобилю, применив к нему еще более жесткие требования.