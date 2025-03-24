В ЕС задумали отказаться от облачных сервисов США из-за угрозы безопасности

Европейские госструктуры и компании начали поиск альтернативы облачным сервисам США из-за опасения, что американские технологии могут использоваться против интересов Евросоюза. Об этом сообщил журнал Wired .

Бывший депутат Европарламента Мариетте Шааке заявила, что в сообществе существует большой запрос на снижение зависимости от технологических компаний из США.

Журналисты отметили, что государственные структуры и компании Европы рассматривают отказ от услуг крупнейших поставщиков облачных решений Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services.

Шведская Elastx и швейцарская Exoscale фиксируют рост числа потенциальных клиентов, желающих перейти с американских провайдеров.

Авторы материала подчеркнули, что на данный момент провайдерам из Евросоюза трудно конкурировать с американскими облачными решениями, поэтому полный отказ будет технически сложным и долгим процессом.

Ранее стало известно, что европейцы отказались приезжать в США из-за Трампа.