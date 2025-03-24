Европейцы отказались приезжать в США из-за Трампа
Reuters: европейцы начали отказываться от путешествий в США из-за Трампа
Европейцы пересмотрели планы путешествий в США из-за политики президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.
Журналисты привели пример датчанина Кеннета Браска, который планировал поехать на рыбалку во Флориду. Однако он скорректировал поездку после встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Подобный случай не единственный. Туристические агентства по всей Европе заявили о пересмотре планов путешественников из-за действий Трампа», — отметили авторы материала.
Они добавили, что Трамп всего за два месяца якобы разрушил многолетний союз с Европой, предложил «аннексировать» Гренландию и начал глобальную торговую войну.
Европейские турагентства добавили, что снизилось число поисковых запросов о США. Наименьшее их число отметили в Испании, Италии и Франции, Италии.
Днем ранее стало известно, что в США за сутки продали тысячу «золотых карт» ВНЖ за пять миллионов долларов.