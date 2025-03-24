Европейцы отказались приезжать в США из-за Трампа

Reuters: европейцы начали отказываться от путешествий в США из-за Трампа

Европейцы пересмотрели планы путешествий в США из-за политики президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters .

Журналисты привели пример датчанина Кеннета Браска, который планировал поехать на рыбалку во Флориду. Однако он скорректировал поездку после встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Подобный случай не единственный. Туристические агентства по всей Европе заявили о пересмотре планов путешественников из-за действий Трампа», — отметили авторы материала.

Они добавили, что Трамп всего за два месяца якобы разрушил многолетний союз с Европой, предложил «аннексировать» Гренландию и начал глобальную торговую войну.

Европейские турагентства добавили, что снизилось число поисковых запросов о США. Наименьшее их число отметили в Испании, Италии и Франции, Италии.

Днем ранее стало известно, что в США за сутки продали тысячу «золотых карт» ВНЖ за пять миллионов долларов.