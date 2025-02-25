В ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

Несколько стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, выступили против передачи российских заблокированных активов Украине. Об этом сообщила газета Politico .

По информации источника, они опасаются, что подобный шаг негативно отразится на иностранных инвестициях в ЕС.

«В лагерь, выступающий против передачи киевским властям замороженных активов России, входят крупные игроки: Германия, Франция, Испания, Италия и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», — отметили журналисты.

Также неназванный европейский дипломат сообщил, что вопрос об использовании российских замороженных активов неуместно будет использовать в роли козыря на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о невозможности изъятия замороженных активов России, так как это противоречит международному праву.