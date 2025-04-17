В ЕС возложили особую надежду на результат встречи Мелони и Трампа

FT: ЕС рассчитывает, что встреча Мелони и Трампа прояснит мнение США по пошлинам

Представители Европейского союза выразили надежду на то, что поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с президентом Дональдом Трампом прояснят американские требования по вопросу пошлин. Об этом заявила газета Financial Times .

«Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это», — сообщили журналисты.

Источники газеты отметили, что Мелони и Трампу удалось наладить отношения и американский лидер называл ее «сильным лидером». Мягкий подход властей Италии к возможным ответным мерам не нравится представителям ряда стран Евросоюза, но поездка Мелони в США не вызвала у них негодования, потому что страны посчитали эти переговоры «ценными».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп может снять с России санкции для проведения успешных переговоров и урегулирования украинского конфликта.