Трампа заподозрили в намерении снять санкции с России

Bloomberg: США могут смягчить антироссийские санкции ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп может снять с России санкции ради успешных переговоров и урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине», — отметило издание.

По его информации, на решение Трампа в значительной степени повлияют экономические интересы США. Если Белому дому будет выгодно снятие антироссийских санкций, то президент может решиться на этот шаг.

Ранее Евросоюз отказался от идеи запретить импорт сжиженного природного газа из России. Такое решение объедините приняло из-за торговых пошлин США. ЕС разработает новую дорожную карту, целью которой станет достижение независимости европейских стран от поставок российского СПГ.

Также объединение планирует ввести новый пакет санкций против России. Проект хотят представят к июню, однако работа над ним продвигается медленно, сообщило агентство Reuters.