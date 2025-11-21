В ЕС решили разработать собственный план по урегулированию на Украине

WSJ: в ЕС начали работу над своим планом по урегулированию на Украине

В ЕС начали разработку собственного плана урегулирования украинского конфликта, Брюссель хочет в ближайшее время представить его Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — заявили журналисты.

По их данным, европейские политики разработали план с более выгодными для Украины условиями.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Как отметило издание Axios, американские представители вели тайные переговоры с Россией по поводу этого списка. Среди пунктов были признание новых российских территорий и сокращение помощи Киеву.

Украина изменила один из 28 пунктов. Он касается проведения аудита по всей западной помощи, которую предоставили киевскому режиму.