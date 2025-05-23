Еврокомиссия вынесла на обсуждение введение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Первое консультативное заседание прошло в пятницу, 23 мая. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники агентства пояснили, что ограничения на использование пролегающих по дну Балтийского моря трубопроводов включат в новый пакет антироссийских санкций. Источники добавили, что таким образом европейцы намерены усилить давление на российский газовый сектор.

В начале мая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что целью введения санкций против оператора газопровода компании Nord Stream 2 является недопуск инвестиций в проект.

Это объявление совпало с появлением статей в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа начала изучать вопрос снятия санкций с газопровода в рамках урегулирования украинского конфликта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что администрация Белого дома рассматривает «Северные потоки» исключительно в качестве предмета торга в переговорах с Россией. Он пояснил, что американцы не отказались от идеи оставить Россию без европейского рынка сбыта энергоносителей.